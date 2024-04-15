Почему Ютуб в России необходимо запретить

Михаил

Есть такое расхожее выражение - "свинья грязи найдёт". В Ютубе каждый ищет именно то, что его интересует. Мне нравятся чисто технические контенты и фильмы про ВОВ. Вы лучше запретите Ельцин центр, вот это будет лучшее достижение власти и польза для воспитания молодёжи.