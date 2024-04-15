Без грязной ругани: Видеохостинг "Ютуб" является инструментом врага. Эффективным его оружием. Нам такой "интернет" - не нужен! Все помнят, что не так давно вообще на Ютубе фактически любое видео начиналось с про-бандеровских роликов в качестве рекламы.
Почему Ютуб в России необходимо запретить
Комментарии
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R
Roman
Запрети лучше сам себе всякую херню писать.
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1 час.
Михаил
Есть такое расхожее выражение - "свинья грязи найдёт". В Ютубе каждый ищет именно то, что его интересует. Мне нравятся чисто технические контенты и фильмы про ВОВ. Вы лучше запретите Ельцин центр, вот это будет лучшее достижение власти и польза для воспитания молодёжи.
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1 час.
Сергей Кептицин
Ну, и хрен с ним -друг с враньём. Кто надо- поймёт. Ну, можно запретить тем, которые до NN лет.
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31 мин.
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