Toyota возобновила работу некоторых заводов после недельного простоя

Toyota Motor Corp. заявила 23 октября о возобновлении работы некоторых ее предприятий в Японии после того, как авария на заводе поставщика запчастей неделей ранее заставила их приостановить, сообщило агентство Kyodo.
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