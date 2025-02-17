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Учащиеся IX класса приняли участие в конкурсе профессионального мастерства ´СлесарОК-2025´ на базе УО ´Бобруйский государстве...

Учащиеся IX класса приняли участие в конкурсе профессионального мастерства ´СлесарОК-2025´ на базе УО ´Бобруйский государстве...

Учащиеся IX класса приняли участие в конкурсе профессионального мастерства ´СлесарОК-2025´ на базе УО ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´Поздравляем Шаблинского Максима, учащегося IX класса, занявшего III место в конкурсе ´СлесарОК-2025´ .

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