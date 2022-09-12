Сотрудники полиции установили личность матери новорожденного, обнаруженного в кустах по ул. Агрономической Нижнего Новгорода

По признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), отделом дознания ОП № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело, а следственными органами – по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка.