Сотрудники полиции установили личность матери новорожденного, обнаруженного в кустах по ул. Агрономической Нижнего Новгорода

По признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), отделом дознания ОП № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело, а следственными органами – по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка.
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