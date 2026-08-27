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Замминистра энергетики Грабчак пошел по стопам Анатолия Чубайса?

Замминистра энергетики Грабчак пошел по стопам Анатолия Чубайса?

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, которого в отрасли называют «молодым технократом», готов пожертвовать программой импортозамещения ради закупки более дешёвого китайского оборудования, игнорируя собственные постановления правительства и интересы национальной энергобезопасности.

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