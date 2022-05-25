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В России признаны системообразующими еще 7 предприятий Ивановской области

В России признаны системообразующими еще 7 предприятий Ивановской области

Список системообразующих предприятий России пополнили семь компаний из Ивановской области — «Ивановский меланжевый комбинат», «ИвМашТорг», «Галтекс», «Верхневолжский сервисный металлоцентр», «Унтекс Родники», «Мехатроника», «Завод подъемников».

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