В России признаны системообразующими еще 7 предприятий Ивановской области

Список системообразующих предприятий России пополнили семь компаний из Ивановской области — «Ивановский меланжевый комбинат», «ИвМашТорг», «Галтекс», «Верхневолжский сервисный металлоцентр», «Унтекс Родники», «Мехатроника», «Завод подъемников».
Список системообразующих предприятий России пополнили семь компаний из Ивановской области — «Ивановский меланжевый комбинат», «ИвМашТорг», «Галтекс», «Верхневолжский сервисный металлоцентр», «Унтекс Родники», «Мехатроника», «Завод подъемников».
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