В КНР снят с должности второй по старшинству после председателя Си командующий Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил ге.
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В КНР снят с должности второй по старшинству после председателя Си командующий Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил ге.
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