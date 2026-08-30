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Мировое обозрение

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«Нэнси Грейс» выходит на старт: NASA готовит запуск телескопа с рекордно широким полем зрения

«Нэнси Грейс» выходит на старт: NASA готовит запуск телескопа с рекордно широким полем зрения

30 августа в 7:26 утра по местному времени с площадки 39A во Флориде стартует Falcon Heavy с новой космической обсерваторией NASA.

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