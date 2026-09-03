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Водителей призвали проверить шины перед осенними дождями

Водителей призвали проверить шины перед осенними дождями

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков посоветовал водителям осенью учитывать прогноз погоды и состояние автомобиля.

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