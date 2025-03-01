США задумались о новых кандидатах в президенты Украины — Пушков

Администрация США начнет внимательнее присматриваться к другим кандидатам на пост президента Украины после публичной перепалки Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков 1 марта в своем Telegram-канале.
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