США задумались о новых кандидатах в президенты Украины — Пушков

Администрация США начнет внимательнее присматриваться к другим кандидатам на пост президента Украины после публичной перепалки Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков 1 марта в своем Telegram-канале.