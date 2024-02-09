Более 5 тысяч нижегородцев приняли участие во Всероссийской игре «Наука»

8 февраля, в День российской науки, активисты движения «Волонтеры Победы» провели в образовательных учреждениях региона интеллектуальную игру «Наука», посвященную современным отечественным научным достижениям.
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