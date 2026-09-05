Ушаков: Уиткофф и Кушнер готовятся к серьезному разговору в Киеве

В ходе контактов В Киеве Стив Уиткофф и Джаред Кушнерони намерены использовать наблюдения и оценки, полученные от президента России, которые касаются выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.
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