Главным наследием уходящего генсека ООН будут двойные стандарты

Вопиющий пример — позиция Гутерреша по провокации в Буче, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Подчеркнув, что Гутерреш сознательно, в нарушение базового для главного административного лица ООН принципа нейтральности, подыграл антироссийской кампании, построенной на голословном обвинении и откровенной лжи.