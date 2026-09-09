Вопиющий пример — позиция Гутерреша по провокации в Буче, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. Подчеркнув, что Гутерреш сознательно, в нарушение базового для главного административного лица ООН принципа нейтральности, подыграл антироссийской кампании, построенной на голословном обвинении и откровенной лжи.
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