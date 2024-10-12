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"Уж больно велика разница в возрасте". Григорий Лепс признался, что не уверен в отношениях с 18-летней Авророй Кибой

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