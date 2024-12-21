В Красноуфимске водитель врезался в машину скорой помощи, есть пострадавшие. Фото

В Красноуфимске (Свердловская область) на перекрестке улиц Мизерова и Озерной 21 декабря водитель Hyundai Getz не пропустил машину скорой помощи с включенным светом и сиреной, которая перевозила тяжелобольного пациента.
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