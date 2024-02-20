Освободивший Авдос генерал ответил на главный вопрос: "Война надолго?"

Вектор Ты чё куришь, Алтайцев? Нет в России города Авдеевска. Есть Авдеевка.😃 Да и купца Ивана Авдеева не было. Основателем Авдеевки называют великоросса Авдея, который первый имел здесь хутор в балке по-над вершиною р. Кальмиуса... https://vk.com/wall-159802761_3228

Gennady Sokolovsky Тебе лично - КАКАЯ РАЗНИЦА, как парни называют то, за что бьются??????? Или "радетель за чистоту русского языка"??????????????? СТранный ты парень.