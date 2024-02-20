Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Освободивший Авдос генерал ответил на главный вопрос: "Война надолго?"

Освободивший Авдос генерал ответил на главный вопрос: "Война надолго?"

Царьград Фото: globallookpress.com Операцией по освобождению Авдоса руководил генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом.

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Комментарии
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Вектор
Ты чё куришь, Алтайцев? Нет в России города Авдеевска. Есть Авдеевка.😃 Да и купца Ивана Авдеева не было.  Основателем Авдеевки называют великоросса Авдея, который первый имел здесь хутор в балке по-над вершиною р. Кальмиуса...    https://vk.com/wall-159802761_3228
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Тебе лично - КАКАЯ РАЗНИЦА, как парни называют то, за что бьются??????? Или &quot;радетель за чистоту русского языка&quot;??????????????? СТранный ты парень.
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4 час.
E
Ed
Генералу нашему долгия лета и несокрушимого здоровья а врагам его и России погибель скорую!
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29 мин.

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