Опрос Noi.md: Чего вы ожидаете от нового срока президента Майи Санду?    

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Чего вы ожидаете от нового срока президента Майи Санду? Решения энергетического кризиса Сохранения мира Выравнивания в правах всей диаспоры Экономического развития Новых социальных проектов Продвижения евроинтеграции Ничего не ожидаю .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии