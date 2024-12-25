Опрос Noi.md: Чего вы ожидаете от нового срока президента Майи Санду?    

Редакция Noi.md предлагает читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Чего вы ожидаете от нового срока президента Майи Санду? Решения энергетического кризиса Сохранения мира Выравнивания в правах всей диаспоры Экономического развития Новых социальных проектов Продвижения евроинтеграции Ничего не ожидаю .