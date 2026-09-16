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ИА Регнум

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Путин назвал результаты выборов ответом тем, кто хочет ослабить Россию

Путин назвал результаты выборов ответом тем, кто хочет ослабить Россию

Результаты грядущих выборов в Госдуму станут ответом тем, кто хочет ослабить Россию и подорвать ее суверенитет.

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