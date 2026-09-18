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Американские акции резко выросли после первоначальной реакции на ФРС

Американские акции резко выросли после первоначальной реакции на ФРС

Американский фондовый рынок в четверг, 17 сентября, продемонстрировал заметное восстановление после первоначального снижения, вызванного решением ФРС повысить процентную ставку.

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