Zero Hedge
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Zero Hedge

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Oracle Loans Backing Massive New Mexico Data Center Tumble To Stressed Levels

Oracle Loans Backing Massive New Mexico Data Center Tumble To Stressed Levels

Oracle Loans Backing Massive New Mexico Data Center Tumble To Stressed Levels Overnight we explained why the AI supercycle now hinges on the ever faster issuance of more and more debt, so critically needed to fund trillions in capex in the coming years.

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