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Главный инфекционист Минздрава Чуланов: в РФ открыли рекордное количество коек для зараженных COVID-19

Главный инфекционист Минздрава Чуланов: в РФ открыли рекордное количество коек для зараженных COVID-19

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов заявил в рамках беседы с журналистами, что в России ввели рекордное количество коек для зараженных коронавирусом нового типа.

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