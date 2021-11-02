Главный инфекционист Минздрава Чуланов: в РФ открыли рекордное количество коек для зараженных COVID-19

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов заявил в рамках беседы с журналистами, что в России ввели рекордное количество коек для зараженных коронавирусом нового типа.
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