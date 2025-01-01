Джип протаранил толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Не менее 10 человек погибли, 30 пострадали. По версии полиции, водитель действовал осознанно.
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Джип протаранил толпу на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. Не менее 10 человек погибли, 30 пострадали. По версии полиции, водитель действовал осознанно.
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