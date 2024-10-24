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Депутата Легкодумова арестовали за поджог дома конкурента по выборам в

Депутата Легкодумова арестовали за поджог дома конкурента по выборам в Ленобласти Октябрьский районный суд заключил под стражу депутата МО «Всеволожское городское поселение» Константина Легкодумова.

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