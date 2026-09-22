Юрий Бурлачко провел встречу с новым главой Брюховецкого района: обозначены первостепенные задачи

В разговоре также принял участие председатель комитета ЗСК по вопросам МСУ Андрей Дорошев. Андрей Куприн возглавил район 12 августа текущего года, ранее занимал пост заместителя главы муниципального образования, работал аудитором КСП региона.
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