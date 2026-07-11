В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже «синтетики»

В ходе реализации оперативно-следственных материалов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка пресечена деятельность онлайн-магазина, специализирующегося на распространении наркотиков бесконтактным способом.
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