Происшествия
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Происшествия

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В Санкт-Петербурге полиция пресекла деятельность интернет-магазина по продаже «синтетики»

В ходе реализации оперативно-следственных материалов сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка пресечена деятельность онлайн-магазина, специализирующегося на распространении наркотиков бесконтактным способом.

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