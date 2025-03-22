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Царьград

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Огонь обходит центр реабилитации амурских тигров в Приморье

Огонь обходит центр реабилитации амурских тигров в Приморье

В Хасанском округе Приморья природные пожары не угрожают центру реабилитации амурских тигров. Специалисты готовы к предотвращению возгораний.

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