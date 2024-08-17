В Калининграде бухгалтер перевела деньги компании по просьбе лжедиректора

Перевод денег мошенникам выполнила 46-летняя бухгалтер компании по производству промышленного оборудования, думая, будто выполняет поручение своего руководителя, сообщает пресс-служба УМВД Рjссии по Калининградской области 17 августа в Telegram-кнаале.
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