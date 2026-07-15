Песков сообщил об отсутствии сообщений Зеленскому от Вучича

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг передачу каких-либо посланий Владимиру Зеленскому через сербского лидера Александра Вучича после его визита в Киев, заявив, что таких сообщений не было.
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