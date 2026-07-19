Журналист и телеведущий Сергей Шолохов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Широкую известность получил благодаря выпуску передачи «Пятое колесо» с Сергеем Курехиным от 1991 года, где последний проводил псевдодокументальное расследование о том, что Ленин — гриб.