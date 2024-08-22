Крыму и Краснодарскому краю прочат «беду» в конце лета: Что говорят в чатах о субботе 24 августа?

Украинцы нагнетают в соцсетях: Крыму и Краснодарскому краю прочат «беду» в конце лета. Пишут, что «24 августа Украина отмечает День независимости и может атаковать» Крым, Краснодарский край, другие приграничные области.
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