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Парламентская газета

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В Петербурге открылся ПМЭФ-2024

В Петербурге открылся ПМЭФ-2024

В Северной столице 5 июня открылся XXVII Петербургский международный экономический форум. Основой темой дискуссий, которые продлятся до 8 июня, станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

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