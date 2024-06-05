В Петербурге открылся ПМЭФ-2024

В Северной столице 5 июня открылся XXVII Петербургский международный экономический форум. Основой темой дискуссий, которые продлятся до 8 июня, станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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