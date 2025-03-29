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Энтони Дэвис: «Мои отношения с Леброном не изменились. Неважно, знал он об обмене или нет»

Джеймс утверждал, что не знал о готовящемся трейде Энтони Дэвиса на Луку Дончича, хотя агентом Дэвиса является близкий друг Леброна Рич Пол.

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