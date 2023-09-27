Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Туристическая отрасль возвращается к допандемийным показателям Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание посетителей своего сайта на то, что в последнее время в столице можно ощущать рост количества туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии