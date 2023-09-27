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Молжаниновские вести

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Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Собянин: Турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%

Туристическая отрасль возвращается к допандемийным показателям Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание посетителей своего сайта на то, что в последнее время в столице можно ощущать рост количества туристов.

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