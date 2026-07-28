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В России не смогли заместить американский дисплей для военной техники

В России не смогли заместить американский дисплей для военной техники

Минпромторг России оштрафовал АО НПП «Авиационная и морская электроника» (НПП «АМЭ») на сумму 257,1 миллиона рублей за срыв контракта почти девятилетней давности на разработку газоразрядных видеомодулей «Дисплей-И7», которые должны были заменить дисплеи американской фирмы PLANAR.

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