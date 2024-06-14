Белорусские военные принимают участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России

Минск, 13 июня /Синьхуа/ -- В соответствии с решением президентов Беларуси и России и договоренностями между оборонными ведомствами двух стран подразделения белорусских вооруженных сил принимают участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил ВС РФ.