Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Белорусские военные принимают участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России

Минск, 13 июня /Синьхуа/ -- В соответствии с решением президентов Беларуси и России и договоренностями между оборонными ведомствами двух стран подразделения белорусских вооруженных сил принимают участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил ВС РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх