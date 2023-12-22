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Экс-советник Федуна Камоцци назвал профессионалом Томаша Амарала

Экс-советник Федуна Камоцци назвал профессионалом Томаша Амарала

Бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о назначении Томаша Амарала на пост гендиректора красно-белых, назвав его профессионалом, передает "Спорт-Экспресс".

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