Экс-советник Федуна Камоцци назвал профессионалом Томаша Амарала

Бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о назначении Томаша Амарала на пост гендиректора красно-белых, назвав его профессионалом, передает "Спорт-Экспресс".
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