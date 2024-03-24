Численность населения РФ на 1 января снизилась до 146,15 млн человек

Росстат обновил данные о численности населения России на 1 января текущего года. Согласно данным, численность населения в стране составила 146,15 млн человек, что ниже показателя предыдущего года – 146,44 млн.
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