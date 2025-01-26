Белоруссия никогда не отказывалась от диалога с Западом и даже сейчас готов на переговоры в том числе с теми странами, которые вели себя агрессивно по отношению к ней, заявил президент страны Александр Лукашенкоpresident.
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