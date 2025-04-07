Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok

По словам Трампа, сложившаяся ситуация "показывает силу пошлин".<strong>Сделка по приобретению активов соцсети TikTok в США была сорвана из-за того, что Китай пересмотрел условия соглашения после того, как Вашингтон ввел дополнительные таможенные пошлины на всю китайскую продукцию.