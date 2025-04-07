Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok

По словам Трампа, сложившаяся ситуация "показывает силу пошлин".<strong>Сделка по приобретению активов соцсети TikTok в США была сорвана из-за того, что Китай пересмотрел условия соглашения после того, как Вашингтон ввел дополнительные таможенные пошлины на всю китайскую продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии