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Газета.ру

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Депутат Чаплин: подарить машину можно по письменному договору дарения

Депутат Чаплин: подарить машину можно по письменному договору дарения

Покупку, продажу или дарение автомобиля можно оформить самостоятельно, составив письменный договор — машина относится к движимому имуществу.

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