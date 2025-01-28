Постоянно проживающим в России белорусам могут дать право голоса на выборах Короткая ссылка 1 Гражданам Белоруссии, которые постоянно проживают в России, могут предоставить право участвовать в российских выборах.
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