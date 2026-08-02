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Регионы России

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Новый «Человек-паук» побил кассовые рекорды и готовится к выходу в России

Новый «Человек-паук» побил кассовые рекорды и готовится к выходу в России

Блокбастер Marvel «Человек-паук: Новый день» стартовал с впечатляющих финансовых показателей. По итогам первого четверга 30 июля фильм собрал $72 млн, опередив в этот день «Мстителей», которые заработали $60 млн.

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