Новый «Человек-паук» побил кассовые рекорды и готовится к выходу в России

Блокбастер Marvel «Человек-паук: Новый день» стартовал с впечатляющих финансовых показателей. По итогам первого четверга 30 июля фильм собрал $72 млн, опередив в этот день «Мстителей», которые заработали $60 млн.
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