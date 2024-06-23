Дотком призвал американцев остановить Байдена после атаки ВСУ на Севастополь

АндрейБорков

Призыв то нормальный, взвешенный и реальный, но вряд ли правители США к этому призыву прислушаются. Про Жору Бидона говорить не стоит, он ни чего не решает и от него очень мало что зависит. Призывать Байдена к каким либо действиям и решениям относительно УкРуины это примерно тоже, что и отговаривать его от направления на планету Марс авианосца "Трумен" с прикрывающей его группой крейсеров и эсминцев, то есть НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА. А то, что среди америкосов попадаются трезво мыслящие люди, это хорошо.