Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что хотел бы увидеть победу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на парламентских выборах, которые назначены на 27 октября.
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