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Гороскоп

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Ignio.com Стрелец. Еженедельный эротический гороскоп за 16 - 22 сентября

Ignio.com Стрелец. Еженедельный эротический гороскоп за 16 - 22 сентября

Женщина с веником – это не только домохозяйка или уборщица. Это практически ведьма! Поэтому, несмотря на то, что звезды пророчат вам активность скорее, в сфере домашнего хозяйства, нежели в эротической сфере – у вас есть куча времени, чтобы обдумать ваши коварные ведьминские планы по соблазнению, привороту и «присушке» нужного вам субъекта! .

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