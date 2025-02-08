Треш-Фрося проиграла суд Мие Бойке Она заплатила штраф в 1000 рублей за плевок в лицо во время съемок шоу.
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Треш-Фрося проиграла суд Мие Бойке Она заплатила штраф в 1000 рублей за плевок в лицо во время съемок шоу.