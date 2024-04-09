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Ульянов указал на неясный характер высказываний Борреля об атаках на ЗАЭС

Ульянов указал на неясный характер высказываний Борреля об атаках на ЗАЭС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, призывая к выводу российских военных с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), одобряет украинские атаки на объект.

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