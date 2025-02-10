Внешняя политика Грузии выгодна России и Китаю — соцопрос

Внешняя политика Грузии больше отвечает интересам России или близких к ней стран, чем самой Грузии, согласно результатам опроса Института социальных исследований и анализа (ISSA), 9 февраля сообщает Новости Грузия.
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