Бандит напал на женщину на АЗС в Петрозаводске

Полицейский задержал на месте мужчину, напавшего на автоледи в карельской столице Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала о полицейском из Петрозаводска, который задержал преступника на автозаправке в карельской столице.
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