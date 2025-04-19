— Мне главное на ней жениться. А там заживем, мать! — с энтузиазмом распинался Ваня

ВераВерная

Ну и эту сказочку забрасывали на сайт, так что спасибо, читали уже))) Единственное, что хочется сказать - когда матери для своих сыновей только в качестве финансовой подушки рассматриваются, значит что-то с сыновьями не в порядке, перекос в мозгах у них случился. И идущие у них на поводу матери сами в этом и виноваты - значит отдать ему всё, а самой на старости лет по родственникам побираться идти? Да ещё и жалеть и оправдывать его во всём. Сынок ещё и мерзавец - от ребёнка открестился, хотя знал за собой этот грешок. Хорошо его богатая жёнушка попользовала - обобрала дурака, и из своей квартиры вышвырнула. А он помыкавшись, всё равно к матери явился, и та опять готова его ублажать...И надо будет - снова отдаст последнее((( ну вот такой круговорот материнской любви в природе...